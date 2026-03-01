Manifestantes protestam contra ministros do STF e Lula no Parcão em Porto Alegre

Manifestantes ocuparam, na tarde deste domingo (1º), um trecho da avenida Goethe e parte do Parcão, em Porto Alegre, para protestar contra ministros do STF e o presidente Lula (PT). Intitulado “Acorda Brasil”, o ato também ocorreu em outras capitais brasileiras, sendo o principal foco na avenida Paulista, em São Paulo.Os integrantes da manifestação em Porto Alegre vestiam camisas do Brasil e empunhavam as bandeiras nacional e do Rio Grande do Sul, bem como dos Estados Unidos e de Israel. Foram expostas na avenida faixas críticas ao STF, com destaque para o ministro Dias Toffoli, que é apontado como possível envolvido no escândalo de corrpução do Banco Master, e, em proporção um pouco menor, Alexandre de Moraes, cuja esposa, Viviane Barci, também teve seu nome vinculado ao caso Master.