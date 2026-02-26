Porto Alegre,

Publicada em 26 de Fevereiro de 2026 às 12:34

CPMI do INSS aprova quebra de sigilos do filho do presidente Lula

Após briga entre deputados, sessão da CPMI do INSS na Câmara dos Deputados foi interrompida

Bruno Spada/Câmra dos Deputados/Divulgação/JC
Agências
A CPMI do INSS na Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (26) todos os requerimentos em pauta, que miravam, entre outros, Fábio Luís da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, ex-parlamentares e investigados pela Polícia Federal acusados de participação no esquema de fraude de descontos associativos e até mesmo a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O governo federal trabalhou para que todos os 87 requerimentos fossem votados em conjunto para então serem derrubados. A oposição queria votar cada um dos itens isoladamente. No final, em votação simbólica, o presidente da CPMI, Carlos Viana (Podemos-MG), consagrou a vitória da oposição. A sala da comissão então virou palco de briga. A sessão foi interrompida e a TV Senado parou de transmitir o vídeo do local.

