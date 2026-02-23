José Luiz Soares Orrico nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 1953. Graduou-se em Economia pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, sediada em Brasília (Distrito Federal), em 1979. Tem uma pós-graduação em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), que foi concluída em 2001. Em 2007, concluiu outra pós-graduação, desta vez em Gestão, e pela Fundação Dom Cabral. Em 1993, o interesse em política o levou a fundar a Futura Inteligência, um instituto de pesquisa independente sediado na capital do estado do Espírito Santo, Vitória. O instituto de pesquisa Futura Inteligência é dedicado à produção de dados e estatísticas dos mais variados temas, com destaque para os assuntos sociais, econômicos e eleitorais do Brasil. Em 2022, a plataforma de serviços e produtos financeiros Apex Partners fez a aquisição da Futura. Atualmente, Orrico é diretor da Futura Inteligência, que divulga pesquisas eleitorais com o cenário nacional todos os meses.