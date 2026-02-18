Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolítica Governo Federal

Publicada em 18 de Fevereiro de 2026 às 09:05

Lula sanciona reajustes do Legislativo, mas veta penduricalhos que furam teto

Foram vetados trechos que autorizavam pagamentos retroativos de despesas continuadas

Foram vetados trechos que autorizavam pagamentos retroativos de despesas continuadas

MARTIN BERNETTI / AFP
Compartilhe:
Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o reajuste salarial das carreiras do Poder Legislativo, mas vetou dispositivos com penduricalhos que elevavam os salários de servidores da Câmara dos Deputados para além do teto constitucional.De autoria da Mesa Diretora da Câmara, o texto criava gratificação que concede um dia de licença para cada três dias de trabalho, com possibilidade de recebimento em dinheiro em vez da licença. Com isso, o salário de altos funcionários da Câmara pode chegar a aproximadamente R$ 77 mil. O teto constitucional, que deveria ser o limite de recebimento de um funcionário público, é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF): R$ 46.366,19.Lula sancionou parcialmente as leis que tratam dos reajustes dos servidores do Senado (15.350), Câmara (15.349) e Tribunal de Contas da União (15.351). Foram mantidos os dispositivos que estabelecem a recomposição remuneratória para 2026 nas três carreiras.

Notícias relacionadas