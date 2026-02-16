Nikolas Ferreira diz que acionará MP contra Lula; Rogério Marinho prepara ação

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta segunda-feira (16), que ingressará com uma representação no Ministério Público (MP) para pedir ação de improbidade administrativa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e contra a escola de samba Acadêmicos de Niterói pelo desfile realizado no último domingo (15). Segundo o parlamentar, a apresentação configurou "propaganda eleitoral antecipada"."Sob o pretexto de cultura, vimos dinheiro público federal financiar um verdadeiro desfile-comício em rede nacional. Teve enredo, alegorias e transmissão exaltando o presidente e seus programas de governo. Surreal. Diante disso, protocolarei representação ao Ministério Público para que seja proposta ação de improbidade administrativa contra o Lula e a escola de samba beneficiada", escreveu no X.