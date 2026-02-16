Iradir Pietroski é natural de Itatiba do Sul. Exerceu a profissão de caminhoneiro. Foi eleito vereador de Erval Grande em 1978, cargo que exerceu até 1982. Em seguida, elegeu-se prefeito daquele município por dois mandatos, administrando a prefeitura de 1983 a 1988. Foi presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai, da Comissão de Agricultura da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e gerente da Corlac em Erechim. No âmbito estadual, foi deputado estadual por cinco mandatos consecutivos pelo PTB. Teve uma passagem pelo Executivo estadual, ocupando o cargo de secretário do Trabalho, Cidadania e Assistência Social em 1997 e 1998, durante a gestão do ex-governador Antônio Britto (à época, PMDB, 1995-1998). Presidiu a Assembleia Legislativa em 2005 e 2006. Assumiu a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE) em 2010. Presidiu a Corte pela primeira vez no biênio 2018-2019. Em 2026, assumiu o comando do TCE pela segunda vez.