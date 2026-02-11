Eduardo Leite pede para participar de oitiva na CPI dos Pedágios

O governador gaúcho Eduardo Leite (PSD) pretende participar espontaneamente de oitiva da CPI dos Pedágios na Assembleia Legislativa, que apura supostas irregularidades nas concessões rodoviárias dos chamados blocos 1, 2 e 3. O líder do governo no Parlamento, deputado Frederico Antunes (PP), encaminhou documento enviado pelo chefe do Executivo com sua disposição de falar na Comissão. A CPI é presidida pelo deputado Paparico Bacchi (PL), que já pretendia convocar o governador para ser ouvido. Eduardo Leite defendeu as concessões rodoviárias em discurso na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (10), na abertura dos trabalhos do ano legislativo. “O debate é legítimo. A crítica é saudável. O que não contribui é o uso político do medo, da desinformação e da confusão”, disse o governador