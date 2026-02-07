Geraldo Alckmin diz que não pretende se candidatar a nenhum cargo político

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), avisou a dirigentes petistas que não pretende se candidatar a nenhum cargo caso seja retirado da chapa em que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tentará a reeleição em 2026. A conversa, de acordo com pessoas próximas ao vice-presidente não foi uma ameaça de rompimento. Alckmin teria dito que apoiaria Lula mesmo sem concorrer a nenhum cargo. A direção do PT sonha com a possibilidade de o vice-presidente, que governou São Paulo de 2001 a 2006 e de 2011 a 2018, se candidatar a governador ou senador no estado em chapa com Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e com Simone Tebet (MDB), ministra do Planejamento. A ideia seria ter candidatos fortes a governador e senador fazendo campanha para Lula em São Paulo, que tem o maior eleitorado do Brasil. Além de Alckmin, Haddad também tem dito que não quer se candidatar.