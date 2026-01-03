Porto Alegre,

Publicada em 03 de Janeiro de 2026 às 16:07

Governadores Ratinho, Caiado, Zema e Castro vibram com ação de Donald Trump

Governadores parabenizaram Donald Trump "pela brilhante decisão de libertar o povo da Venezuela" de Nicolás Maduro

Juan BARRETO/AFP/JC
Agências
A ação do governo dos Estados Unidos na Venezuela neste sábado (3), com a captura de Nicolás Maduro e da sua esposa Cilia Flores, foi comemorada no Brasil por governadores de direita, como os presidenciáveis Ratinho Junior (PSD), Ronaldo Caiado (União Brasil) e Romeu Zema (Novo). Em uma rede social, o governador do Paraná, Ratinho Junior, afirmou que a população do país vizinho "estava sendo oprimida há décadas por tiranos antidemocráticos" e parabenizou Donald Trump "pela brilhante decisão de libertar o povo da Venezuela". "Viva a liberdade! Viva a democracia! Viva a Venezuela!", escreveu o paranaense, que já assumiu disposição em concorrer ao Planalto em outubro, embora o PSD ainda não tenha decidido se irá ou não lançar candidato próprio.

