Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaAgro

Publicada em 14 de Dezembro de 2025 às 09:00

Boa parte do Agro manterá posição divergente do governo em 2026, diz líder da FPA

Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion (Republicanos-PR),defende um projeto de unidade da centro-direita para as eleições de 2026

Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion (Republicanos-PR),defende um projeto de unidade da centro-direita para as eleições de 2026

CLEIA VIANA/CÂMARA DOS DEPUTADOS/JC
Compartilhe:
Agências
Às vésperas do ano eleitoral, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (Republicanos-PR), vê "boa parte" do setor mantendo posicionamento diverso ao atual governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no pleito presidencial de 2026. "Buscamos, efetivamente, o consenso em relação ao desenvolvimento do setor, quanto aos problemas de mão de obra, de logística, de desenvolvimento interno do País. Isso tudo depende de alguém que tenha essa agenda pró desenvolvimentista do País, e não uma agenda única, exclusivamente assistencialista e de perpetuação do poder", disse Lupion em entrevista exclusiva ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. "Entendo que boa parte do setor continuará com um posicionamento diverso ao do atual governo e que estaremos extremamente unidos numa próxima candidatura", projetou. 

Notícias relacionadas