Nikolas Ferreira fará palestra na Fecomércio de Porto Alegre na sexta-feira

A Fecomércio-RS promove, na próxima sexta-feira, dia 12 de dezembro, mais uma edição do Fecomércio-RS Debate, projeto que reúne personalidades de expressão nacional para discutir temas estratégicos ao desenvolvimento do setor produtivo gaúcho. No último encontro do ano, o convidado é o deputado federal Nikolas Ferreira, o mais votado do Brasil em 2022.A palestra terá como tema O poder da comunicação para inspirar, influenciar e transformar realidades, abordando como estratégias de comunicação, posicionamento público e participação social moldam trajetórias de liderança e impactam debates centrais da sociedade contemporânea. A proposta é promover uma reflexão sobre a influência das novas dinâmicas comunicacionais nos ambientes político e institucional, além de discutir caminhos para fortalecer o diálogo entre lideranças e a sociedade.O encontro ocorre a partir das 11h30min, na sede da Fecomércio-RS, em Porto Alegre, no formato palestra-almoço. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo link: https://bit.ly/debate-nikolasferreira.