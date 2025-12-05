Brasil vive uma insegurança jurídica e institucional, diz Aldo Rebelo

"O Brasil vive uma grave insegurança jurídica e institucional que bloqueia o crescimento do País e é agravada pela atuação de corporações empoderadas. No Brasil, existe uma intervenção excessiva do Judiciário brasileiro nos demais Poderes (Executivo e Legislativo), o que cria uma pré-anarquia institucional". A análise é do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo. Filiado ao MDB, o ex-ministro nos governos Lula e Dilma Rousseff, afirma que é urgente reverter este quadro de poder do Judiciário que se instalou no País. "O Poder Judiciário assumiu funções legislativas e interfere a todo o momento nas decisões do Poder Executivo", comenta. Nesta sexta-feira (5), Rebelo realizou a palestra "As mazelas dos governos e como vencê-las", no Centro de Eventos da Federação das Indústrias (Fiergs), em Porto Alegre.