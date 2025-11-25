Porto Alegre,

Publicada em 25 de Novembro de 2025 às 09:36

Defesa de Bolsonaro não apresenta novo recurso no STF contra sentença

Bolsonaro foi detido pela Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes no último sabádo

EVARISTO SA/AFP/JC
Agências
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro não apresentou nenhum novo recurso no Supremo Tribunal Federal (STF). O prazo para isso acontecer era até as 23h59min desta segunda-feira (24). O pedido de embargos de declaração seria um último recurso de defesa para questionar a decisão do tribunal em relação à condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de estado.
LEIA TAMBÉM: PL e filhos de Bolsonaro articulam reação no Congresso a prisão, com nova pressão por anistia
Pela jurisprudência do Supremo e decisões anteriores do próprio Moraes, os segundos embargos de declaração podem ser considerados "meramente protelatórios", ou seja, mesmo sem chance de serem atendidos, foram protocolados somente para adiar a ordem de cumprimento da pena.
O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. No último sábado (22), Bolsonaro foi detido pela Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, após adulterar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda e também porque Flávio Bolsonaro convocou uma vigília em frente à casa de seu pai.

