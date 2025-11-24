TJ do RS elege nova direção para o biênio 2026/2027

O Tribunal de Justiça (TJ) do Rio Grande do Sul elegeu, na tarde desta segunda-feira (24), sua nova direção para o biênio 2026/2027. Em uma disputa apertada, o desembargador Eduardo Uhlein foi escolhido para presidir a corte gaúcha.

O pleito, que contou com a participação de 161 desembargadores no plenário Pedro Soares Muñoz, culminou em um empate entre Uhlein e o desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira. Ambos obtiveram 80 votos cada, com um voto em branco registrado.

O desempate foi resolvido conforme o regimento interno do TJRS, que prevê a eleição do magistrado com maior tempo de serviço na casa. Com base nesse critério, Uhlein foi declarado o novo presidente.

Uhlein sucederá o atual presidente, desembargador Alberto Delgado Neto, e deverá tomar posse no início de fevereiro de 2026.

"Nossa prioridade será a união dos Desembargadores e Desembargadoras acerca de iniciativas importantes, conversando com todos e todas, buscando a unificação do Tribunal. Temos projetos muito bons que estão em andamento e terão continuidade. Esperamos que, a partir de agora, com o resultado da eleição, possamos trazer todos a uma direção de união e construção coletiva", afirmou Uhlein, durante entrevista concedida à imprensa logo após o término da apuração.

Presidente Alberto Delgado Neto parabenizou o Desembargador Uhlein pela eleição REPRODUÇÃO/EDUARDO NICHELE/DICOM-TJRS/JC

Composição da Nova chapa

Após a escolha de Uhlein, a chapa completa foi aclamada pelos desembargadores. A nova direção do TJRS será composta por:

Presidente: Eduardo Uhlein

1º Vice-Presidente: Cláudio Luís Martinewski

2ª Vice-Presidente: Rosane Wanner da Silva Bordasch

3º Vice-Presidente: Ana Paula Dalbosco

A Corregedoria-Geral da Justiça ficará sob a responsabilidade do desembargador Ricardo Pippi Schmidt.

Perfil do Novo Presidente



Natural de Fortaleza (Ceará), o desembargador Eduardo Uhlein traz uma vasta experiência para a presidência, com 38 anos de magistratura. Em sua trajetória no TJRS, ele está há 14 anos na 4ª Câmara Cível e atuou em diversas comarcas.

Ele possui um histórico de atuação administrativa e acadêmica, tendo sido juiz-corregedor e juiz-assessor da presidência, além de presidir a comissão responsável pela criação do plano de carreira dos servidores em 2020. Foi eleito três vezes para o Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

No âmbito associativo, Uhlein presidiu a Comissão Nacional de Estudos para o Novo Estatuto da Magistratura em 2015 e foi Secretário de Previdência da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). Sua dedicação ao ensino inclui passagens como professor universitário de Direito na Unicruz (Cruz Alta) e na Ulbra (Canoas).