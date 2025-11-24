Lula tem reunião bilateral com o presidente de Moçambique

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta segunda-feira (24) de uma reunião bilateral com o presidente de Moçambique, Daniel Chapo. O encontro faz parte da visita de trabalho que o presidente brasileiro realiza no país.

"Vamos avançar em temas como assistência humanitária, saúde, educação, segurança alimentar, agricultura, biocombustíveis, defesa, comércio e investimentos, além de temas da agenda internacional", disse Lula.

Entre os temas estão a luta contra a pobreza, a mudança climática e a comunidade dos países de língua portuguesa. Lula saiu do encontro de líderes do G20, em Joanesburgo, na África do Sul, direto para Maputo, na capital de Moçambique, no domingo.

Na visita oficial de um dia, ele receberá nesta segunda o título de doutor honoris causa da Universidade Pedagógica de Moçambique.