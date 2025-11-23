Porto Alegre,

Publicada em 23 de Novembro de 2025 às 17:58

Defesa de Bolsonaro nega risco de fuga e pede a Moraes que revogue prisão preventiva

Representantes de Bolsonaro também pedem que Moraes se pronuncie sobre um pedido de prisão domiciliar humanitária

Mateus Bonomi/AFP/JC
Agências
A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu neste domingo (23) ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que revogue a prisão preventiva do ex-presidente.
Os representantes de Bolsonaro querem também que o magistrado se pronuncie sobre um pedido de prisão domiciliar humanitária para o momento de iniciada a execução da sua pena, passo seguinte do processo após encerrada a possibilidade de novos recursos.
Moraes deixou de analisar esse pedido por considerá-lo prejudicado após determinar a prisão preventiva do ex-presidente depois da tentativa de violação da tornozeleira eletrônica.
Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado.

