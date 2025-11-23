Defesa de Bolsonaro nega risco de fuga e pede a Moraes que revogue prisão preventiva

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu neste domingo (23) ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que revogue a prisão preventiva do ex-presidente.

Os representantes de Bolsonaro querem também que o magistrado se pronuncie sobre um pedido de prisão domiciliar humanitária para o momento de iniciada a execução da sua pena, passo seguinte do processo após encerrada a possibilidade de novos recursos.

tentativa de violação da tornozeleira eletrônica Moraes deixou de analisar esse pedido por considerá-lo prejudicado após determinar a prisão preventiva do ex-presidente depois da

Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado.