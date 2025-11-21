Derrite confirma saída antecipada do governo de SP para voltar à Câmara em 2026

O secretário da Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite (PP), que deixou a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) neste mês para relatar o Projeto de Lei Antifacções, afirmou que sairá do governo de São Paulo em definitivo, em dezembro deste ano, e voltará à Câmara dos Deputados em fevereiro de 2026, com foco nas eleições.

Ele anunciou a decisão em entrevista à GloboNews nesta quinta-feira (20).

"Retorno [à Secretaria da Segurança Pública] agora, dia 24, e daí vou combinar com o governador o meu retorno definitivo pra Câmara. Mas pode ser que aconteça esse ano ainda", disse, afirmando que a possibilidade disso acontecer é muito alta.

"Também é um ano eleitoral, e eu confesso que as atenções não só de vocês da mídia, mas nossa também, já estão bem voltadas para o ano que vem. Isso deve acontecer, sim [volta à Câmara], afirmou Derrite.

Conforme a Folha de S.Paulo havia adiantado em junho, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Derrite já negociavam a saída, a princípio programada para dezembro deste ano.

As saídas de Derrite e de outros secretários que vão disputar as eleições em 2026 podem ser antecipadas até o final de dezembro.

O governador pretende começar em 2026 com secretários que possam continuar para o seu segundo mandato - caso Tarcísio concorra à reeleição. A medida visa evitar mandatos-tampão. Para se candidatarem, os secretários devem se descompatibilizar do cargo até abril.

Além de Derrite, outros secretários que devem concorrer no ano que vem são Arthur Lima (Casa Civil), Coronel Helena Reis (Esportes), Guilherme Piai (Agricultura) e Valéria Bolsonaro (Políticas para Mulheres).

Derrite deve se candidatar ao Senado e, para concorrer nas eleições de 2026, poderia ficar na pasta até abril. No entanto, o próprio Tarcísio tem interesse na antecipação da exoneração de Derrite e, desde o primeiro semestre, já estudava nomes para substituí-lo.

Entre os cotados está Marcello Streifinger, hoje à frente da SAP (Secretário da Administração Penitenciária), que é visto como um quadro mais técnico e sem pretensões eleitorais.

A avaliação do governador é que Derrite acumula tropeços no comando da segurança pública e, desde o início da gestão, faz uso da secretaria para pavimentar sua campanha política.

Tarcísio já calcula que, no pleito de 2026, sofrerá críticas devido à sensação de insegurança da população e ao aumento da letalidade policial em casos isolados e nas operações Escudo e Verão, além da demonstração de força do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Desde que Derrite assumiu o cargo, em janeiro de 2023, o estado teve queda no número de homicídios - de 2.909 em 2022 para 2.517 no ano passado. Também teve redução de roubos (de 242.991 em 2022 para 193.714 em 2024), e de latrocínio (de 178 para 166).

Por outro lado, aumentaram os registros de estupro (de 13.240 para 14.579) e de pessoas mortas por PMs em serviço (de 256 em 2022 para 649 em 2024). As informações são da própria Secretaria de Segurança Pública.