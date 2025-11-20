Eduardo Bolsonaro é incluído na lista de devedores da União por dívida de R$ 14 mil

A PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) incluiu o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na Dívida Ativa da União atendendo a um pedido da Câmara dos Deputados. O político, que está nos Estados Unidos desde fevereiro, deve R$ 13.941,40 por ausências não justificadas em sessões.

LEIA TAMBÉM: Kassab critica ações de Eduardo Bolsonaro

O valor corresponde a quatro faltas de março. As ausências foram registradas quando o deputado já estava nos Estados Unidos, mas ainda não tinha iniciado o período de licença parlamentar, que começou em 18 de março.

A inscrição na dívida ativa permite a adoção de medidas de cobrança. O devedor pode sofrer restrição de crédito (protesto, inserção no Serasa, entre outros), no próprio patrimônio e pode até perder os seus bens por leilão judicial, segundo a PGFN.

A Câmara tentou cobrar Eduardo, mas não conseguiu. O gabinete dele em Brasília foi procurado em agosto e houve a entrega da comunicação do débito, mas a dívida não foi quitada. O nome dele também foi incluído no Cadin (Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal) em outubro.

A licença parlamentar terminou em 4 de agosto. Desde então, o deputado voltou a contabilizar faltas - ele tem 47 ausências não justificadas, uma justificada e 13 presenças, segundo dados da Câmara.

Eduardo pode ter o mandato cassado por excesso de faltas: segundo as regras, o deputado que não tiver dois terços de presença perde o cargo. A Câmara, no entanto, só vai contabilizar a frequência de 2025 no ano que vem.