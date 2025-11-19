Deputados estaduais aprovam política estadual de desassoreamento

Os deputados estaduais aprovaram na sessão desta terça-feira (18) na Assembleia Legislativa a criação da Política Estadual de Apoio e Fomento ao Desassoreamento de corpos hídricos superficiais no Rio Grande do Sul. O projeto de autoria do deputado Guilherme Pasin (PP), aprovado por unanimidade com 38 votos favoráveis, prevê medidas para prevenir e minimizar os impactos de enchentes, inundações e alagamentos.



Entre as ações estabelecidas pelo texto, estão ações contínuas de remoção de sedimentos e recomposição ambiental de rios, arroios, açudes, lagos, lagoas, lagunas, canais e barragens. A matéria também estimula a cooperação entre entes públicos, disponibilização de recursos técnicos e científicos, além de prioridade nos processos de licenciamento. Os corpos hídricos não poderão ter seu curso natural alterado, canalizado ou retificado.

A Política de Fomento ao Desassoreamento também inclui campanhas de educação ambiental, parcerias com a iniciativa privada e formas de aproveitamento seguro do material removido.

Para Pasin, as enchentes de 2023 e 2024 escancararam a vulnerabilidade da infraestrutura hídrica do Estado e a urgência de políticas permanentes de prevenção. “Prevenir não é mais uma opção, é uma necessidade. As enchentes mostraram o quanto custa ficar apenas reagindo. Com este projeto, o Rio Grande do Sul passa a ter uma política de Estado, contínua e estruturada, com orçamento definido, apoio técnico e científico aos municípios, recuperação ambiental e aproveitamento dos sedimentos removidos como forma de compensação”, afirmou.

A política estadual dialoga com iniciativas já em execução, como o programa Desassorear RS, criado pelo governo do Estado. Segundo o parlamentar do PP, os resultados do programa reforçam a eficácia da medida, porque onde houve intervenção em cursos d'água, não foram registrados transbordamentos nas últimas chuvas. A proposta segue agora para sanção do governador.