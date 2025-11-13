Aprovada na comissão de Finanças, LOA vai a plenário

A Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, presidida pelo deputado Rafael Braga (MDB), aprovou, na manhã desta quinta-feira (13), o parecer favorável do relator, deputado Frederico Antunes (PP), ao Projeto da Lei Orçamentária Anual 2026. Das 2.542 emendas, foram acolhidas 2.420 pelo relator; as restantes foram rejeitadas, prejudicadas ou retiradas. Esta etapa encerra a tramitação da lei orçamentária na Comissão de Finanças. A matéria agora segue para votação em plenário e deve ser enviada até dia 30 de novembro ao Executivo, para sanção do governador.

A dinâmica de apreciação e votação do projeto foi acompanhada na Sala João Neves da Fontoura pela secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, o Chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e equipes da pasta. Há três dias, em audiência pública, a secretária Danielle Callazans apresentou os detalhes do PL 350/2025, definido como “orçamento realista”, com déficit de R$ 3,79 bilhões, antecipando que o governo está preparado para o cumprimento das metas previstas na peça orçamentária.