Senado aprova recondução de Paulo Gonet na PGR

O Senado aprovou, com 45 votos favoráveis e 26 votos contrários, a recondução do procurador-geral da República, Paulo Gonet, para mais um mandato de dois anos no comando do Ministério Público Federal. Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado havia indicado a recondução. O placar no colegiado foi de 17 votos a 10.

Os votos contrários são ao menos em parte explicados pelo desgaste da relação de Gonet com o bolsonarismo depois das acusações da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Jair Bolsonaro (PL) no processo da tentativa de golpe. A expectativa era que ele fosse aprovado pelo plenário, mas não com os 65 votos que teve em 2023, quando chegou ao cargo. À época, ele teve apoio de grupos políticos de direita, com aval de Bolsonaro.

O descontentamento bolsonarista foi exposto durante a sabatina na CCJ por senadores como Jorge Seif (PL-SC) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho de Jair Bolsonaro. "Quando o senhor foi conduzido eu votei no senhor a pedido do presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro na ocasião podia falar, agora não pode", disse Seif. E afirmou que o Supremo Tribunal Federal instalou "uma tirania da toga" com conivência de Gonet. "O meu voto dessa vez o senhor não vai ter, e nem sei qual a opinião de Bolsonaro sobre isso porque ele foi calado sob a gestão do senhor", declarou o senador. O ex-presidente da República foi condenado a 27 anos de prisão e está em prisão domiciliar desde agosto.

"Senhor Paulo Gonet, eu quero lamentar a sua recondução. O senhor aceitou passivamente o Ministério Público Federal ser esculhambado", disse Flávio Bolsonaro. Gonet defendeu sua investigação no processo da tentativa de golpe. Disse que a PGR não faz denúncias precipitadas, que não propõe interferência em direitos de investigados sem exame apropriado.