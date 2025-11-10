Porto Alegre,

Publicada em 10 de Novembro de 2025 às 15:32

Decisão de Lula sobre Messias no STF parece já estar tomada, diz Jaques Wagner

Novo ministro irá substituir Barroso, que se aposentou em outubro

Pablo PORCIUNCULA/AFP/JC
Agências
O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse nesta segunda-feira (10) acreditar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já tomou a decisão de indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF), apesar de não anunciar essa escolha.
"Tenho de trabalhar com o dado que tenho. E o dado que tenho é que há uma escolha feita pelo presidente, apesar de não anunciada formalmente", afirmou Wagner, referindo-se à indicação de Messias.
Ele disse ser natural que a "torcida" do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga fique triste, mas não vislumbra dificuldades de Messias de ser aprovado no Senado. Segundo ele, a demora para o anúncio formal se justifica pela necessidade de Lula ter de promover conversas em Brasília, como com o próprio Pacheco, por exemplo.

