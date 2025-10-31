Senador Paulo Paim lança 15º livro na Feira do Livro

Após o senador Paulo Paim (PT) visitar o Jornal do Comércio para a divulgação do seu 15º livro - No Coração dos Direitos Humanos - ele participou de uma sessão de autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre, sábado (1), às 14h. Na ocasião, ele autografou a obra com tiragem de mil exemplares, distribuída gratuitamente entre os leitores. Há uma década e meia, Paim lança anualmente uma obra inédita na feira.

Quanto a livro, são 41 capítulos sobre pautas relacionadas aos direitos humanos que fizeram parte da história política do senador ou que, na sua avaliação, deveriam estar na pauta diária do Brasil. Por exemplo, o fim da escala 6X1, cujo projeto tramita no Congresso Nacional; e a Política Nacional de Cuidado Integral às pessoas com Doença de Alzheimer e outras Demências, projeto de Paim sancionado em 2024.

"O livro traz reflexões sobre a realidade brasileira, problemas, desafios, soluções, e sobre como o rumo está em nossas mãos. Minha jornada no Congresso Nacional sempre girou em torno das políticas humanitárias. Tanto que sou o autor do Estatuto do Idoso, do Relatório da Juventude, da política de cotas, entre outras", explica Paulo Paim.