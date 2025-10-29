Porto Alegre,

Publicada em 29 de Outubro de 2025 às 19:05

Deputados de esquerda pressionam Câmara a formar comissão externa

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, deputado Reimont (PT-RJ) disse que o colegiado fará visitias aos complexos e ao Instituto Médico Legal

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados/JC
Agências
Deputados de esquerda do Rio anunciaram um plano de ações em resposta à operação da Polícia do Estado deflagrada nesta terça-feira (28). Com críticas ao governador do Rio, Cláudio Castro, parlamentares dizem que farão diligências nos complexos do Alemão e da Penha nesta quinta-feira (30).
Os deputados também pedem ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para instalar uma comissão externa para fazer oitivas e diligências. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Reimont (PT-RJ), disse que, além das visitas ao complexos, o colegiado irá ao Instituto Médico Legal e se reunirá com movimentos sociais.
 

