Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEstados

Publicada em 29 de Outubro de 2025 às 18:55

Governadores de direita dão apoio ao chefe do Executivo fluminense

Jorginho Mello, governador de Santa Catarina, foi designado como articulador do movimento

Jorginho Mello, governador de Santa Catarina, foi designado como articulador do movimento

Eduardo Valente/SECOM/JC
Compartilhe:
Agências
Governadores de direita organizam uma comitiva para ir ao Rio de Janeiro e prestar apoio ao governador fluminense, Cláudio Castro (PL), na esteira da megaoperação policial que deixou mais de uma centena de mortos na capital do Estado. O governador se queixa da falta de apoio do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto o Palácio do Planalto enxerga uma tentativa de politizar o tema em meio à proximidade das eleições.
Governadores de direita organizam uma comitiva para ir ao Rio de Janeiro e prestar apoio ao governador fluminense, Cláudio Castro (PL), na esteira da megaoperação policial que deixou mais de uma centena de mortos na capital do Estado. O governador se queixa da falta de apoio do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto o Palácio do Planalto enxerga uma tentativa de politizar o tema em meio à proximidade das eleições.
Segundo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), a decisão foi tomada na manhã desta quarta-feira (29), em uma reunião por videoconferência da qual também participaram os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (Novo-MG), Jorginho Mello (PL-SC) e Mauro Mendes (União-MT).
A previsão é que o encontro com Castro ocorra no final da tarde desta quinta-feira (30). Ao menos por enquanto, a presença de Tarcísio não está prevista. "Estaremos todos nós no Rio de Janeiro para prestar solidariedade ao governador Cláudio Castro e ao mesmo tempo também oferecer um apoio às forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro", disse Caiado.
Jorginho Mello foi designado como o articulador do movimento e pretende ampliar o convite para chefes do Executivo de outros estados - o governo catarinense não informou os outros convidados.
 

Notícias relacionadas