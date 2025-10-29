Governadores de direita dão apoio ao chefe do Executivo fluminense

Governadores de direita organizam uma comitiva para ir ao Rio de Janeiro e prestar apoio ao governador fluminense, Cláudio Castro (PL), na esteira da megaoperação policial que deixou mais de uma centena de mortos na capital do Estado. O governador se queixa da falta de apoio do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto o Palácio do Planalto enxerga uma tentativa de politizar o tema em meio à proximidade das eleições.

Segundo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), a decisão foi tomada na manhã desta quarta-feira (29), em uma reunião por videoconferência da qual também participaram os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (Novo-MG), Jorginho Mello (PL-SC) e Mauro Mendes (União-MT).

A previsão é que o encontro com Castro ocorra no final da tarde desta quinta-feira (30). Ao menos por enquanto, a presença de Tarcísio não está prevista. "Estaremos todos nós no Rio de Janeiro para prestar solidariedade ao governador Cláudio Castro e ao mesmo tempo também oferecer um apoio às forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro", disse Caiado.

Jorginho Mello foi designado como o articulador do movimento e pretende ampliar o convite para chefes do Executivo de outros estados - o governo catarinense não informou os outros convidados.