Sócio de ministro da Secom recebeu R$ 12 milhões em contratos de publicidade

A empresa de um sócio de Sidônio Palmeira, o titular da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo federal, recebeu R$ 12 milhões com a execução de contratos de publicidade de duas estatais do governo Lula nos últimos dois anos: a Caixa Econômica Federal e a Embratur. As informações foram apuradas pelo Estadão. O ministro, no entanto, afirma não ter interferido em favor das contratações.

Os pagamentos foram feitos à produtora Macaco Gordo, por meio da M4 Comunicação e Propaganda – que depois mudou de nome para Nordx, da qual Sidônio é sócio do empresário Francisco Kertész. A empresa foi aberta em 2022 para atuar na campanha eleitoral de Lula e atualmente presta serviços ao diretório nacional do Partido dos Trabalhadores (PT).

Francisco Kertész é sócio-administrador da agência Nordx. Já Sidônio deixou a função ao se tornar ministro, mas ainda integra o quadro societário do empreendimento. Ao longo deste ano, até julho, Kertész chegou a fazer 13 visitas ao Palácio do Planalto para se encontrar com Sinônio, já ministro.



O ministro justificou ao Estadão que se afastou da gestão de suas empresas após assumir o cargo público em janeiro deste ano. Já o empresário Chico Kertész, representando a Macaco Gordo, afirmou que a produtora foi escolhida por apresentar qualificação técnica e menores preços.