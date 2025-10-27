Krischke lança livro sobre corrupção e desrespeito à democracia

O Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH) e a Associação de Ex-presos e Perseguidos Políticos do Rio Grande do Sul promovem nesta terça-feira (28), na Assembleia Legislativa, às 18hs, o lançamento do livro “A empáfia da covardia”. A obra - organizada por Omar Ferri e Jair Krischke - resgata eventos da história recente, revelando casos de corrupção e desrespeito à democracia. O evento de lançamento é gratuito e aberto ao público.

Os capítulos abordam desde a ascensão de figuras políticas controversas até a persistência da corrupção. Segundo os autores, um dos principais objetivos do trabalho é “registrar a inconstitucionalidade de qualquer lei que conceda anistia aos réus das criminosas ações adotadas na tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. Anistiar um crime lesa-pátria é autorizar aquilo que a Constituição proíbe”.