Publicada em 22 de Outubro de 2025 às 18:51

Fachin autoriza que Fux vá para a 2ª Turma do STF

Fux manifestou interesse em ocupar a vaga deixada pela aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso

Evaristo Sa/AFP/JC
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, autorizou, na noite desta quarta-feira (22), a transferência do ministro Luiz Fux da Primeira para a Segunda Turma da Corte. A mudança ocorre após o pedido formalizado por Fux, que manifestou interesse em ocupar a vaga deixada pela aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso.
