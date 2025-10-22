Fachin autoriza que Fux vá para a 2ª Turma do STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, autorizou, na noite desta quarta-feira (22), a transferência do ministro Luiz Fux da Primeira para a Segunda Turma da Corte. A mudança ocorre após o pedido formalizado por Fux, que manifestou interesse em ocupar a vaga deixada pela aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso.