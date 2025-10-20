Votação da LDO 2026 é adiada novamente

A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi novamente adiada na Comissão Mista de Orçamento. O governo solicitou mais tempo para ajustar a proposta orçamentária de 2025, após a perda de R$ 35 bilhões com a caducidade da medida provisória (MP) que tributava apostas e aplicações financeiras. A LDO prevê meta de superávit primário de 0,25%. Parlamentares alertam que o atraso pode comprometer a votação do orçamento ainda este ano.

Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para tratar do projeto da LDO de 2026. Ele relatou ter levado ao conhecimento do parlamentar alguns cenários, considerando a importância de consistência entre as diversas legislações para orçamento.

"Não adianta aprovar uma lei numa direção e outra em outra direção", disse Haddad a jornalistas, na portaria do Ministério da Fazenda, em Brasília. " As leis têm todas de convergir para o mesmo cenário , e esse cenário tem de ser consistente para que nós tenhamos uma execução orçamentária como nós chegamos em 2024 e 2025 - uma execução orçamentária tranquila, sem surpresa para ninguém."