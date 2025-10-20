Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaPolítica

Publicada em 20 de Outubro de 2025 às 14:06

Irmão de Lula entra na Justiça contra quem o associa a descontos e critica CPMI do INSS

Frei Chico acionou a Justiça contra publicações nas redes sociais que o associam ao esquema de descontos ilegais a aposentados

Frei Chico acionou a Justiça contra publicações nas redes sociais que o associam ao esquema de descontos ilegais a aposentados

REPRODUÇÃO/ EDUARDO MATYSIAK/ INTITUTO LULA/ JC
Compartilhe:
Agências
Irmão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, José Ferreira da Silva, o Frei Chico, acionou a Justiça contra publicações nas redes sociais que o associam ao esquema de descontos ilegais a aposentados. Ele é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), uma das entidades envolvidas nos desvios.
Irmão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, José Ferreira da Silva, o Frei Chico, acionou a Justiça contra publicações nas redes sociais que o associam ao esquema de descontos ilegais a aposentados. Ele é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), uma das entidades envolvidas nos desvios.
Em nota, também criticou o trabalho da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), instaurada no Congresso para investigar os crimes e que, na última quinta-feira (16), rejeitou a sua convocação para depor diante dos parlamentares.
LEIA TAMBÉM: Relator chama 'Careca do INSS' de ladrão, advogado reage e confusão interrompe CPMI
Segundo ele, a comissão virou "palco politico" e promove "julgamento antecipado".
"Não temo investigação, mas o que ocorre hoje é um julgamento antecipado, antes mesmo de os fatos serem apurados. É lamentável que parte da CPMI do INSS use esse processo como palco político, em vez de buscar a verdade", disse ele.
O Sindinapi é apontado como um dos autores de descontos associativos cobrados diretamente na folha de aposentados sem a devida autorização. De 2020 a 2024, as receitas do sindicato cresceram em mais de 500%, o que chamou a atenção da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Polícia Federal.
Frei Chico, no entanto, não figura entre os investigados na operação Sem Desconto, que apura os ilícitos.
LEIA TAMBÉM: Polícia Federal faz 66 ações no País contra fraudes no INSS
Ele protocolou ação no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) contra o que considera "acusações falsas e ofensivas" contra si nas redes sociais.
Também reforçou a alegação de que não tem participação em irregularidades.

Notícias relacionadas