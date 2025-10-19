Porto Alegre,

Publicada em 19 de Outubro de 2025 às 16:43

Provável candidato de Zema, vice-governador de Minas Gerais migra do Novo para o PSD

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) planeja lançar vice à sucessão

DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC
Agências
O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, confirmou sua migração do Novo para o PSD e deve oficializar a mudança para a sigla de Gilberto Kassab em um evento em Belo Horizonte na próxima segunda-feira (27).
Nas eleições passadas, a chapa de Zema e Simões derrotou no segundo turno um candidato do PSD, Alexandre Kalil, que por sua vez se transferiu para o PDT.
Zema pretende lançar Simões ao governo mineiro como seu sucessor, agora com apoio do partido de Kassab. O vice-governador é aliado de Jair Bolsonaro (PL).
Em Minas, contudo, o senador Rodrigo Pacheco, também do PSD, é considerado um pré-candidato ao governo. A candidatura de Pacheco conta com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e há expectativa de que o ex-presidente do Senado deixe o PSD caso dispute as eleições — ele é um dos cotados para receber indicação de Lula como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e conta com apoio de colegas senadores.
