Ministro de Portos e Aeroportos assegura permanência no governo Lula

Na passagem por Caxias do Sul, para a assinatura da autorização para a realização da licitação das obras do novo aeroporto da Serra Gaúcha, o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, garantiu que seguirá no governo e que uma possível saída se dará somente no prazo de desincompatibilização para, provavelmente, concorrer ao Senado por Pernambuco.
Na entrevista coletiva, o ministro garantiu que, desde o início de sua vida política, em Recife, sempre esteve ao lado do presidente Lula. “O meu partido sabe deste meu compromisso com o presidente. No momento certo, que não é agora, vamos conversar”, destacou. Frisou que pode, até mesmo, abrir mão da candidatura ao Senado para ajudar na reeleição de Lula.
Na avaliação de Costa Filho, a família Bolsonaro estará representada nas eleições por um de seus integrantes. Entende que o ex-presidente Bolsonaro não abrirá mão de seu patrimônio eleitoral para outro candidato. “A ausência de um nome deles nas urnas será o arquivamento do bolsonarismo no Brasil”, projetou.
Ele acredita que Tarcísio de Freitas, do Republicanos, buscará a reeleição para o governo de São Paulo, ao mesmo tempo em que destaca o respeito pelas demais candidaturas que estão sendo ventiladas, como de Rainho Junior, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Eduardo Leite. “O momento é de fortalecer a democracia, de trabalhar unido em nome do Brasil, abrindo mão das divergências em favor das convergências. O meu partido está alinhado com as minhas ideias e ajudará em pautas importantes do governo”, ressaltou.
