Ministro de Portos e Aeroportos assegura permanência no governo Lula

Na passagem por Caxias do Sul, para a assinatura da autorização para a realização da licitação das obras do novo aeroporto da Serra Gaúcha, o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, garantiu que seguirá no governo e que uma possível saída se dará somente no prazo de desincompatibilização para, provavelmente, concorrer ao Senado por Pernambuco.

Na entrevista coletiva, o ministro garantiu que, desde o início de sua vida política, em Recife, sempre esteve ao lado do presidente Lula. “O meu partido sabe deste meu compromisso com o presidente. No momento certo, que não é agora, vamos conversar”, destacou. Frisou que pode, até mesmo, abrir mão da candidatura ao Senado para ajudar na reeleição de Lula.