Barroso recebe alta após internar por suspeita de virose

O ministro Luís Roberto Barroso teve alta do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde estava internado desde esta quarta-feira. Na reta final no Supremo Tribunal Federal (STF), ele tenta reduzir seu acervo de processos e retomar julgamentos que interrompeu nos últimos meses - tem até sábado, data do início de sua aposentadoria, para concluir a tarefa.

Barroso conciliou a análise dos processos com agendas com autoridades e amigos e confraternizações até ser internado com suspeita de virose. Ele recebeu alta nesta quinta por volta de 12h45min. "Os médicos do Hospital Sírio Libanês ainda aguardam resultados de exames, mas liberaram o ministro para seguir com medicação em casa", informou a assessoria de imprensa do Supremo.

A orientação que Barroso deu aos servidores de seu gabinete foi a de manter a rotina de análise de processos e se preparar para o julgamento do plenário virtual que se inicia nesta sexta-feira. Ele decidiu que não participará das sessões do plenário físico do Supremo.