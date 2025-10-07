Prefeitura anuncia troca na gestão da Procempa

O prefeito Sebastião Melo e a vice-prefeita Betina Worm anunciaram, nesta terça-feira (7), a troca no comando da Empresa Pública de Tecnologia da Informação e Comunicação da Prefeitura de Porto Alegre (Procempa). Diretora-presidente da empresa desde 2021, Letícia Batistela deixa o cargo para assumir novos desafios profissionais. Débora Roesler, atual diretora técnica, assume em seu lugar para dar continuidade ao trabalho de qualificação da gestão. As novas posições foram construídas em diálogo com o Pacto Alegre.

"Foram cinco anos em que Letícia se dedicou a construir soluções inovadoras e a materializar o compromisso de colocar a inovação a serviço da cidade", avaliou Melo. O prefeito agradeceu pelo trabalho prestado por Letícia e desejou sucesso na caminhada profissional da ex-diretora.

Com sentimento de dever cumprido, Letícia ressaltou projetos importantes realizados durante sua gestão, como o SmartLab. “A concretização do projeto SmartLab, que é o novo laboratório de inovação da Procempa, foi um importante legado deixado para Porto Alegre. Com a realização deste objetivo valioso, saímos com o sentimento de dever cumprido para novos desafios”, afirmou.

Nova diretora da Procempa, Débora é formada em Administração com ênfase em Análise de Sistemas pela PUCRS e com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Atualmente, ela é Chief Information Officer (CIO) da Procempa, liderando projetos de digitalização, inclusão digital, inovação com inteligência artificial e infraestrutura.