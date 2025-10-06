Caiado afirma que União Brasil vai definir expulsão de Celso Sabino

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), anunciou ontem que a executiva nacional do partido se reunirá na quarta-feira para decidir sobre a expulsão do ministro do Turismo, Celso Sabino, da legenda. Segundo Caiado, esse processo acontece por "reiterada infidelidade partidária" por parte do ministro, que permance no governo Lula (PT), apesar de orientação contrária do União Brasil.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), anunciou ontem que a executiva nacional do partido se reunirá na quarta-feira para decidir sobre a expulsão do ministro do Turismo, Celso Sabino, da legenda. Segundo Caiado, esse processo acontece por "reiterada infidelidade partidária" por parte do ministro, que permance no governo Lula (PT), apesar de orientação contrária do União Brasil.