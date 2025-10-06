Porto Alegre,

Publicada em 06 de Outubro de 2025 às 00:25

Caiado afirma que União Brasil vai definir expulsão de Celso Sabino

Agências
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), anunciou ontem que a executiva nacional do partido se reunirá na quarta-feira para decidir sobre a expulsão do ministro do Turismo, Celso Sabino, da legenda. Segundo Caiado, esse processo acontece por "reiterada infidelidade partidária" por parte do ministro, que permance no governo Lula (PT), apesar de orientação contrária do União Brasil.
