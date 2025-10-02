Câmara apresenta proposta de reforma administrativa

O grupo de trabalho criado pela Câmara dos Deputados para discutir a reforma administrativa divulgou suas propostas nesta quinta-feira. Após 45 dias de trabalho, sete audiências públicas e mais de 500 horas de reuniões técnicas, o colegiado reuniu as sugestões em uma proposta de emenda à Constituição (PEC), um projeto de lei complementar (PLP) e um projeto de lei.

"Não é uma reforma para quatro anos, é uma reforma de Estado pensada para o presente e para as futuras gerações, independentemente de quem esteja à frente do governo", disse o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), coordenador do colegiado.

LEIA TAMBÉM: Governo defende piso salarial e limite de horas para trabalhador de Uber e outros apps

Uma publicação de 549 páginas, divulgada nesta quinta-feira (2), consolida as ideias do grupo de trabalho. "É algo palpável e bastante amadurecido", escreveu o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), em carta contida na publicação.

Entre as principais sugestões está a elaboração de um planejamento estratégico obrigatório para todos os entes da Federação. Esse plano terá de ser apresentado em até 180 dias após o início do mandato, com metas e resultados previstos.

O grupo de trabalho abordou vários temas relacionados a servidores públicos e terceirizados, como concursos, remuneração, teletrabalho, combate a assédios e políticas para mulheres. A estabilidade dos servidores ficou fora dos estudos.

A proposta traz ainda medidas sobre governança dos conselhos nacionais da Justiça e do Ministério Público; atuação dos tribunais de Contas e de cartórios; fundos destinados à remuneração de servidores; e estatais.

A proposta de reforma administrativa contempla quatro eixos, abrangendo os Três Poderes nos níveis federal, estadual e municipal

"Estratégia, governança e gestão" põe foco no planejamento estratégico, no acordo de resultados e na criação de um bônus por desempenho opcional, mantida a diligência com as contas públicas por meio de revisão de gastos.

"Transformação digital" enfatiza a modernização da máquina pública e digitalização plena de processos e serviços.

"Profissionalização do serviço público" aponta para o planejamento da força de trabalho, na ampliação dos níveis de progressão da carreira, no remodelamento do estágio probatório, na adesão de municípios e estados ao Concurso Nacional Unificado e na implantação de uma tabela remuneratória única.

"Extinção dos privilégios" trata do enfrentamento das desigualdades e excessos no serviço público.