Vereador revela que sofreu pressão para pagamento de propina ao Dmae

Em depoimento à CPI do Dmae nesta segunda-feira (29), o vereador Gilvani Gringo (Republicanos) admitiu ter sido coagido a pagar propina ao Departamento de Água e Esgotos (Dmae). O caso ocorreu em 2023, quando empresas do parlamentar concorreram e ganharam licitações para a realização de serviços junto ao órgão. O vereador já foi indiciado e preso por corrupção ativa no antigo Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) em 2015.

Em depoimento confuso, Gringo contou que o pagamento de propina não era algo incomum ao órgão e que ele mesmo já pagou valores em dinheiro vivo ao Dmae. "Ou tu paga (propina) e recebe por trabalhar, ou tu trabalha e não recebe", explicou ele. Em 2023, Gringo denunciou um esquema de corrupção em contratos e licitações no Dmae ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil e sofreu ameaças de morte.

LEIA TAMBÉM: Contratações emergenciais do Dmae são aprovadas na Câmara de Porto Alegre



Questionado pelo vereador Rafael Fleck (MDB), Gringo afirmou que suas empresas não possuem vínculo com o município, apenas negócios de familiares, como a Safety Ambiental, coordenada por seu irmão. No entanto, Fleck expôs uma ação trabalhista que demonstra relação entre Gringo e a empresa, o que seria incompatível com o exercício da vereança. Além disso, o parlamentar confirmou que foi contratado pela prefeitura entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, o que compreende o último período eleitoral. Assim, entende-se que ele utilizou dinheiro público para financiar sua campanha a vereador.

De acordo com o relator da CPI, vereador Fleck, haverá representação contra Gringo na Comissão de Ética da Câmara, tendo em vista as revelações ligadas ao uso de dinheiro público para a campanha eleitoral e o possível vínculo do parlamentar com empresa contratada pelo município. Para ele, a oitiva desta segunda foi a mais relevante do colegiado até o momento.

Na visão da presidente da comissão, vereadora Natasha Ferreira (PT), o depoimento de Gringo corroborou a tese de que a autarquia passa por um processo de desmonte. Durante a sessão, alguns parlamentares solicitaram voz de prisão ao depoente, o que foi indeferido pela vereadora. "C omo presidente, me neguei a fazer um pedido de prisão a ele porque acredito no Estado Democrático de Direito e no direito da presunção de inocência", comentou ela. Assim como Fleck, Natasha concorda que o caso de Gringo deve ser analisado pela Comissão de Ética. "H oje, para mim, ele foi um réu confesso sobre crimes que ele comete dentro da administração pública."