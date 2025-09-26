Site de escritório de esposa de Moraes é retirado do ar

ela recentemente foi sancionada pela Lei Global Magnitisky, por decisão do governo dos Estados Unidos O site do escritório de advocacia Barci de Moraes (www.barcidemoraes.com.br), da esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, está fora do ar desde a noite desta quinta-feira (25). A notícia repercute porque, assim como o marido,

Conforme o site Diário do Poder, empresas americanas fornecedoras de serviços de internet, como hospedagem de sites, contas de e-mails ou redes sociais, serviços de stream como Netflix, além daquelas que apenas desenvolveram programas, são orientadas a cancelar imediatamente suas relações com sancionados. Alguns veículos de comunicação informam que o site foi retirado do ar pela empresa de segurança digital Cloudflare.

A Cloudflare é uma companhia americana que presta serviços de hospedagem, proteção contra ataques virtuais e segurança digital para sites de todo o mundo. Com as sanções, a empresa teria sido obrigada a bloquear o acesso ao portal do escritório brasileiro.