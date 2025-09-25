Ex-prefeito de Porto Alegre, Fortunati volta a se filiar ao PT

O ex-prefeito de Porto Alegre José Fortunati anunciou sua volta ao Partido dos Trabalhadores (PT), antes filiado ao Partido Verde (PV). O presidente do PT, Valdeci Oliveira, celebrou o retorno nas redes sociais.

“Muita honra em poder contar novamente com o companheiro José Fortunati nas fileiras petistas! É um retumbante reforço para o nosso time. Traz consigo toda a sua experiência de militante social, de deputado estadual e federal, de prefeito de Porto Alegre e, acima de tudo, de um cidadão comprometido com a democracia do nosso País”, escreveu Oliveira.



Fortunati, além de ter sido um dos fundadores do PT, integrou a primeira bancada petista na Assembleia Legislativa, em 1986, a bancada constituinte. “Além da importância coletiva, o Fortunati tem um cruzamento de trajetória muito especial comigo: em 1996, ele elegeu-se vice-prefeito de Porto Alegre na chapa com Raul Pont e, com isso, abriu a oportunidade para que eu assumisse a cadeira de deputado federal, já que tinha ficado na primeira suplência na eleição de 1994. A passagem na Câmara Federal foi uma escola muito importante e que agregou muito na minha trajetória política. Valeu, Fortunati! Muito bom contar contigo nas nossas fileiras de luta, de sonhos e de trabalho pelo Rio Grande e pelo Brasil”, continuou o post de Oliveira.