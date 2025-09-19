Vereador de Porto Alegre é atropelado e quebra a clavícula

O vereador Jessé Sangalli (PL) foi vítima de um acidente na tarde desta quinta-feira (18). Enquanto andava em seu monociclo, meio de transporte característico do parlamentar, Sangalli foi atropelado e quebrou a clavícula. De acordo com a assessoria do vereador, ele passará por cirurgia para tratar o ferimento na noite desta sexta-feira (19). Ainda não há previsão de quanto tempo o parlamentar ficará afastado de suas funções na Câmara de Porto Alegre.

O atropelamento aconteceu no cruzamento da avenida Ipiranga com a rua Múcio Teixeira, no Menino Deus. O parlamentar afirma ter atravessado a via desatentamente, sem perceber que o sinal estava aberto para os veículos. Mesmo freando, um carro atingiu a roda esquerda do monociclo, assim arremessando Sangalli, o que resultou na fratura. O motorista parou para prestar socorro. O vereador também foi atendido pela Brigada Militar, pela EPTC e pelo Samu, que encaminhou Sangalli para o Hospital de Pronto-Socorro.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar tranquilizou seus seguidores. "Estou bem e espero poder voltar o mais rápido possível para a ativa." Semanas atrás, o parlamentar denunciou em suas redes sociais que um carro teria tentado atingi-lo propositalmente. O atropelamento, no entanto, não foi intencional. "Não houve motivação política", reforçou.