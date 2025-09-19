Secom: Lula e Sánchez reforçaram importância de acordo Mercosul-UE diante de guerra tarifária

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, conversaram por telefone nesta sexta-feira (19). Segundo nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os dois reforçaram a importância da assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia diante do contexto de "guerra tarifária e ataques ao sistema multilateral de comércio".

"Os dois líderes compartilharam expectativa de assinatura do Acordo MERCOSUL-União Europeia por ocasião da Cúpula do MERCOSUL em Brasília, em dezembro próximo. Reafirmaram a importância estratégica do Acordo birregional no atual contexto de guerra tarifárias e de ataques ao sistema multilateral de comércio", diz a nota da Secom.

A Secom disse também que Lula e Sánchez destacaram a importância da Solução dos Dois Estados para o término do conflito na Faixa de Gaza.

Os dois também repudiaram o deslocamento forçado da população palestina e os planos israelenses de ocupação da região, no qual chamaram de "graves violações do direito internacional".

Está previsto um encontro entre Lula e Sánchez em Nova York, durante a Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU). O evento deve ser realizado na manhã da quarta-feira, 24, no evento chamado "Em Defesa da Democracia: Combatendo os Extremismos". Além dos dois, estarão os presidentes Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colômbia) e Yamandú Orsi (Uruguai).

