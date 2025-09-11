Flávio Bolsonaro fala em 'suprema perseguição'

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) formar maioria para condenar Jair Bolsonaro (PL) por todos os crimes imputados pela ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) falou em "suprema perseguição", e a oposição na Câmara dos Deputados divulgou nota em que classificou o julgamento como político e defendeu anistia.

LEIA TAMBÉM: STF condena Bolsonaro e mais 7 réus por tentativa de golpe de Estado

A expressão utilizada por Flávio está sendo replicada pelos bolsonaristas nas redes sociais em defesa do ex-presidente. "A pretexto de defender a democracia, os pilares da democracia foram quebrados para condenar um inocente que ousou não se curvar a um ditador chamado Alexandre de Moraes", disse Flávio no X, em referência ao ministro do STF relator do caso.

O senador, principal porta-voz do pai no mundo político desde que foi decretada a prisão domiciliar no dia 4 de agosto, passou o dia no Senado e, depois de formada a maioria no STF, seguiu para casa do pai, no Jardim Botânico, em Brasília.