Fux vota para anular processo contra Bolsonaro por incompetência do STF

incompetência da corte para analisar e julgar o caso O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou para anular o processo que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por. Pelo entendimento do magistrado, nem Bolsonaro nem os demais réus têm foro por prerrogativa de função.

relator Alexandre de Moraes voto de Flávio Dino Fux abriu a primeira divergência nesta quarta-feira (10) em relação aoe ao, dados na terça (9).

"Os fatos ocorreram entre 2020 e 2023. Naquele período a jurisprudência era pacífica, consolidada, inteligível que uma vez cessado o cargo a prerrogativa de foro deixaria de existir. Nesse caso, os réus perderam seus cargos muito antes", disse.

A posição do ministro será avaliada pelos integrantes da Primeira Turma que ainda votarão. Até aqui, Moraes e Dino defenderam a confirmação da competência do colegiado. Cármen Lúcia e Cristiano Zanin ainda vão se manifestar.

Para Fux, a manutenção do caso no STF ofende o princípio do juiz natural e da segurança jurídica. "Nós estamos diante de uma incompetência absoluta, que é impassível de ser desprezada como vício intrínseco ao processo", afirma.

Desde a sessão que tornou Bolsonaro réu, o ministro manifestou desconforto com a delação de Mauro Cid e algumas questões jurídicas. Desde então, ele acompanhou todos os atos processuais.

O envolvimento direto de Fux no processo do julgamento foi considerado incomum por assessores de ministros, advogados do caso e de fora dele ouvidos pela Folha. O ministro participou de todas as etapas, e a conduta foi vista como uma tentativa de agir de forma independente. Além de Moraes e Fux, compõem a Primeira Turma Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Na sessão que ouviu os votos de Moraes e Dino, Fux havia adiantado que iria divergir em questões preliminares.

Antes ainda de começar a se votar, nos primeiros minutos de sua fala, ele disse também que juízes devem ter "firmeza para condenar quando se tem certeza e humildade para absolver quando houver dúvida". Segundo ele, essas são "considerações jurisfilosóficas" que embasam o seu voto.