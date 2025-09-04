Gonet pede ao STF condenação de réus do núcleo 4

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou na noite dessa quarta-feira (3) ao Supremo Tribunal Federal (STF) as alegações finais em mais uma das ações penais sobre a tentativa de golpe que teria buscado manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder mesmo após derrota eleitoral em 2022. Ele pediu a condenação de mais sete réus no caso.

Os denunciados foram divididos em quatro núcleos pela Procuradoria-Geral da República (PGR), com autorização da Primeira Turma do Supremo, com a justificativa de agilizar e racionalizar a tramitação do caso.

No núcleo 4, foram agrupados sete ex-aliados de Bolsonaro, que teriam se valido da estrutura do Estado para disseminar informações falsas sobre o sistema eletrônico de votação e para desacreditar antecipadamente o resultado eleitoral.

"À míngua de irregularidade real que pudesse abalar a estabilidade social, o uso indevido da estrutura do Estado foi essencial para a manipulação e distorção de informações sensíveis contra o sistema eletrônico de votação e as autoridades em exercício nos poderes estabelecidos", escreveu Gonet.

Segundo a PGR, a mobilização da militância bolsonarista culminou com o 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas em Brasília. Gonet destacou que tais atos violentos não podem ser negados.

Os réus do núcleo 4 da trama golpista são:

Ailton Gonçalves Moraes Barros;

Angelo Martins Denicoli;

Carlos César Moretzsohn Rocha;

Giancarlo Gomes Rodrigues;

Guilherme Marques Almeida;

Marcelo Araújo Bormevet;

Reginaldo Vieira de Abreu.

A ação penal contra o núcleo 4 é a segunda mais avançada dos quatro processos que tramitam separadamente no Supremo.

A que se encontra mais próxima de um desfecho é a que se refere ao núcleo 1, cujo julgamento final teve início nesta semana.