Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaJustiça

Publicada em 03 de Setembro de 2025 às 18:41

Paulo Sérgio tentou demover Bolsonaro, diz defesa de general

Segundo seu advogado, o ex-ministro da Defesa manteve uma postura institucional e democrática

Segundo seu advogado, o ex-ministro da Defesa manteve uma postura institucional e democrática

EVARISTO SA/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O advogado Andrew Fernandes afirmou que o general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, tentou demover Jair Bolsonaro (PL) de planos golpistas e tinha postura institucional e democrática. A fala ocorreu na sustentação oral quando ele disse que a hipótese da acusação não fecha. "Tem provas fortes nos autos para impedir. E por isso foi apartado. O general Paulo Sérgio estava rachado com generais da ativa, com o general Braga Netto, que não queria conversar com generais frouxos e melancias."
O advogado Andrew Fernandes afirmou que o general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, tentou demover Jair Bolsonaro (PL) de planos golpistas e tinha postura institucional e democrática. A fala ocorreu na sustentação oral quando ele disse que a hipótese da acusação não fecha. "Tem provas fortes nos autos para impedir. E por isso foi apartado. O general Paulo Sérgio estava rachado com generais da ativa, com o general Braga Netto, que não queria conversar com generais frouxos e melancias."
 

Notícias relacionadas