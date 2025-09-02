Veja qual será a ordem do julgamento da tentativa de golpe

julgamento de Jair Bolsonaro sustentação oral da acusação. Em seguida, começam os argumentos dos advogados de defesa. (PL) e outros sete réus na tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF) começa nesta terça-feira (2) com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes. Depois, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, tem duas horas para fazer a. Em seguida, começam os

O advogado de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, será o primeiro. Na sequência virão os defensores de Alexandre Ramagem, ex-chefe da Abin e deputado federal; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno, ex-chefe do GSI; Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.