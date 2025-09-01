Prefeito de Guaíba Marcelo Maranata se filia ao PSDB

O prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, se filiou ao PSDB nesta segunda-feira (02) em um evento ao ar livre organizado na Escadaria 14 de Outubro, um dos pontos turísticos mais conhecidos do município. Após se reeleger com 78,18% dos votos em 2024, Maranata desponta como um dos principais nomes para concorrer a governador pelo PSDB na eleição de 2026.

A filiação de Maranata - que deixa o PDT - foi prestigiada por vereadores, prefeitos e o presidente do PSDB porto-alegrense, vereador Moisés Barboza. "Me sinto muito à vontade no PSDB. É uma alegria ver essa militância de tantos lugares do Estado, virem até Guaíba para que, juntos, alinhados ao projeto estadual e nacional, possamos fazer o PSDB ser grande como sempre foi. De mãos dadas, iniciaremos um projeto de união, de esperança e de fortalecimento do Rio Grande do Sul", discursou Maranata.

Moisés Barboza manifestou seu apoio à candidatura de Maranata ao Palácio Piratini. “Maranata já antecipou sua disposição de ser pré-candidato ao governo estadual, inclusive foi o primeiro a fazer isso. Como prefeito da sexta maior economia do Estado, está mais que apto a representar nosso partido no pleito. Vamos trabalhar para isso!”, disse o líder dos tucanos da Capital.

O ato de filiação de Maranata ocorre dois dias após 28 prefeitos gaúchos seguirem os passos do governador Eduardo Leite - cancelando a ficha tucana para se filiar ao PSD. Barboza chegou até a acusar ex-correligionários de pressionarem os membros restantes do PSDB a mudarem de partido. "Sou totalmente a favor de a pessoa trocar de partido, se ela se identificar com o projeto de outra sigla. Mas a filiação partidária tem que partir da pessoa, não pode ser uma operação de assédio em massa. Isso é antiético", criticou Barboza.

Ele não especificou quem fez a pressão para os tucanos saírem da sigla. "O que mais nos deixa tristes é que as pessoas que estão fazendo isso (assédio para a troca de partido) são pessoas que fizeram a carreira política no PSDB, não por dois ou três anos, mas durante décadas. Então é um desrespeito."

Neste sábado (30), 28 prefeitos saíram do PSDB e se filiaram ao PSD, em um evento com a presença do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab. Na ocasião, o prefeito de Caraá, Bolívar Gomes, respondeu às críticas sem citar nomes. "Ninguém colocou uma faca nos nossos pescoços, ninguém me forçou a estar aqui. Estou aqui por convicção", rebateu Bolívar.

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, disse que deixava grandes amigos no PSDB, "mas infelizmente o partido não soube se modernizar, aproveitar o momento (político brasileiro)". Na avaliação de Didomenico, o partido deveria ter se posicionado ao centro, evitando os extremos da política polarizada entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).