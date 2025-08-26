Para vice-governador, plano federal contra tarifaço ainda é "muito tímido"

plano "Brasil Soberano" manutenção dos empregos em setores atingidos pela medida estadunidense. Em palestra na Câmara Brasil-Alemanha nesta quarta-feira (26), Souza apresentou ações do governo do Estado para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e relembrou que indústrias gaúchas, como a armamentista, calçadista e moveleira, sofrerão nos próximos meses com o tarifaço, o que impactará os índices gerais. Lançado no início deste mês, oé uma ação do governo federal para mitigar os impactos das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Na visão do vice-governador, Gabriel Souza (MDB), no entanto, o pacote divulgado poderia ser ampliado e aprofundado, buscando especialmente aEm palestra na Câmara Brasil-Alemanha nesta quarta-feira (26), Souza apresentou ações do governo do Estado para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e relembrou que indústrias gaúchas, como a armamentista, calçadista e moveleira, sofrerão nos próximos meses com o tarifaço, o que impactará os índices gerais.

Para Souza, uma das possibilidades de ação no cenário é uma reedição do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), lançado em 2020 para combater os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19. O vice-governador ressalta que cerca de 140 mil famílias no Estado dependem, direta ou indiretamente, de setores impactados pelas tarifas, muitos dos quais optaram por conceder férias coletivas aos funcionários nesse primeiro momento, o que não pode ser mantido por um período indefinido. "Não estamos, infelizmente, vislumbrando um término rápido dessa situação".

Apesar de defender que o projeto "antitarifaço" não remedia a situação por completo, Souza reconhece que anunciar medidas para conter efeitos econômicos é positivo. "Saudamos a apresentação de uma proposta, mesmo que inicial, do governo federal, porque já é realmente um alento ter linhas de crédito e incentivos fiscais". No âmbito do Executivo estadual, foram lançadas linhas de crédito pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) de R$ 100 milhões e créditos de R$ 400 milhões pelo ICMS. "São medidas paliativas. O que vai segurar, realmente, é diplomacia para tentar resolver a crise definitivamente e também uma política de manutenção dos empregos".

Em sua fala, Souza também destacou que 2024 foi o ano com maior índice de receita direcionada a investimentos públicos, sendo mais de 10%. Há 10 anos, a mesma cota era de 2,7%. De acordo com o vice-governador, os valores investidos são oriundos de privatizações e concessões de órgãos estatais. Estima-se que R$ 46 bilhões serão investidos por concessões e privatizações já concluídas entre 2019 e 2025, período que compreende os dois mandatos do governador Eduardo Leite (PSD), como as dos serviços da CEEE, Sulgás e Corsan. As concessões ainda em andamento, como do Trensurb e do Terminal Porto de Rio Grande, devem gerar investimento de R$ 26 bilhões. Segundo os dados apresentados, o Rio Grande do Sul é o líder nacional em privatizações.

Ressaltando os efeitos positivos das medidas de concessão, Souza criticou a postura de petistas gaúchos, que condenam privatizações em nível estadual, enquanto, nacionalmente, o governo Lula prepara 10 editais de concessão. O vice-governador também rebateu críticas de políticos liberais a medidas de privatização. "Adam Smith deve estar dando um 'duplo twist carpado' no túmulo", ironizou.