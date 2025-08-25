PT elege nova executiva com foco na reeleição de Lula

O Partido dos Trabalhadores (PT) anunciou no sábado, 23 de agosto, a sua nova comissão executiva nacional com alas da principal corrente interna, a Construindo um Novo Brasil (CNB), ocupando os principais cargos. A nova gestão terá como foco em reeleger o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2026.

Presidido pelo ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, o diretório nacional do PT se reuniu para definir os novos nomes da executiva e aprovar as diretrizes da composição para o futuro próximo. A lista de eleitos reflete os acordos que o novo presidente teve de fazer para chegar à cadeira. Gleide Andrade, aliada da ex-presidente e hoje ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) Gleisi Hoffmann, foi mantida na Secretaria de Finanças e Planejamento, inicialmente a contragosto de Edinho.