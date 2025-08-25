Banco do Brasil denuncia vídeo de Eduardo Bolsonaro

O Banco do Brasil (BB) denunciou à Advocacia-Geral da União (AGU) uma série de postagens feitas na semana passada nas redes sociais com informações falsas sobre o banco e incitando a retirada maciça de recursos por correntistas. Segundo ofício encaminhado pelo banco, os ataques nas redes sociais começaram na terça-feira passada, 19 de agosto. Entre eles, há um vídeo feito por Eduardo Bolsonaro no dia 20, em que o deputado federal afirma que "o Banco do Brasil será cortado das relações internacionais, o que o levará à falência". Eduardo tem mais de 1,7 milhão de seguidores em seu canal no Youtube. A reportagem procurou o deputado, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição. As informações são da agência Estado.

A presidente do banco, Tarciana Medeiros, reclamou publicamente desse movimento na semana passada, sem citar nomes. O BB denunciou outros autores, como o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) e o advogado Jeffrey Chiquini, que defende o ex-assessor da Presidência do governo Jair Bolsonaro Filipe Martins, com postagens, segundo o banco, difamatórias e contra a soberania nacional.

Na comunicação à AGU, os advogados alertam que esses ataques podem configurar crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra a soberania nacional, contra o Sistema Financeiro Nacional, além de representar violação de sigilo bancário e difamação.